Takımın yıldızı geri döndü! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor kamp kadrosu

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını azaltan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Gustavo Henrique, Attila Szalai, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, Sivas kafilesinde yer aldı.

Geçen hafta ligde 3-1 mağlup ettiği Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

3 İSİM YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Enner Valencia kafilede yer almadı.

İRFANCAN, CAZALI

Kırmızı kart cezası bulunan İrfan Can Kahveci de, bu maçın kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de ayrıca Nazım Sangare de kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.

BATSHUAYİ, DÖNDÜ

Kulübün açıkladığı listede Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Gustavo Henrique, Attila Szalai, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.

Kadro şu şekilde:

Kaleci: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz

Savunma: Osayi Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjian Alioski

Orta saha: Miguel Crespo, Willian Arao, Mert Hakan, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi

Forvet: Joao Pedro, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi