Takımın direği yok! Fenerbahçe Alanya'da eksik
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olmasının ardından puan farkını azaltmak isteyen sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda sakatlığı bulunan Luan Peres, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Lincoln Henrique ve Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi ile Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Attila Szalai,
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.
60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.