Takımın direği yok! Fenerbahçe Alanya'da eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olmasının ardından puan farkını azaltmak isteyen sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda sakatlığı bulunan Luan Peres, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Lincoln Henrique ve Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi ile Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Attila Szalai,