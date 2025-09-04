Haberler

Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları devam ederken, İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti'nin adı gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Devin Özek'in, Spalletti ile temasa geçtiği ve İtalyan çalıştırıcının Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden sürerken gündeme gelen son isim Luciano Spalletti oldu. Jose Mourinho sonrası adaylar arasında öne çıkan deneyimli çalıştırıcıyla sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek'in temas kurduğu öğrenildi.

Takımın başına mı geçiyor? Spalletti'den Fenerbahçe açıklaması

KADROYA BAYILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, İtalyan hoca ile görüşme gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamın, Fenerbahçe'nin ilgisine cevap verdiği belirtilirken yönetimin bu ihtimali ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.

Bu görüşmede 66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı, kadroya adeta bayıldığı ve sarı-lacivertlilerin iyi bir ekip olduğunu belirttiği aktarıldı.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A'da şampiyon yaparak tarihe geçmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıman:

getirin ismail kartalı veya aykut kocamanı yabancı gelecek 1-2 yıl ligi tanıyacak ortama alışacak gerek yok bunlara

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEko cCc:

aha gitti bir 10 milyon daha…

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Adam takıma değil alacağı paraya bayılmış editör haberi doğru yaz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Özbilir:

sPalettiiii Fenere şAmpiyON fENER !

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVoltaj 2699:

Bu yönetimle olmaz abi bu iş. Gidecekler şimdi alakasız birini bulup getirecekler. Artık kesinlikle eminim ki; Ali koç galatasaraylı. Başka bir açıkşaması yok bunun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep'te kasaptan mide bulandıran düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş

Kasaptan mide bulandıran tuzak! Göz göre göre zehirliyormuş
Venedik Film Festivali'nde gözyaşları: 5 Yaşındaki Hind Receb'in hikayesi ayakta alkışlandı

Venedik Film Festivali'nde gözyaşları! Dakikalarca ayakta alkışlandı
Ağustos enflasyonu belli oldu, fiyatı en çok ucuzlayan ürün mutfakların gözdesi

Ağustosta fiyatı en çok ucuzlayan ürün mutfakların gözdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.