Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden sürerken gündeme gelen son isim Luciano Spalletti oldu. Jose Mourinho sonrası adaylar arasında öne çıkan deneyimli çalıştırıcıyla sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek'in temas kurduğu öğrenildi.

KADROYA BAYILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, İtalyan hoca ile görüşme gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamın, Fenerbahçe'nin ilgisine cevap verdiği belirtilirken yönetimin bu ihtimali ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.

Bu görüşmede 66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı, kadroya adeta bayıldığı ve sarı-lacivertlilerin iyi bir ekip olduğunu belirttiği aktarıldı.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A'da şampiyon yaparak tarihe geçmişti.