Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Shabab, Al Khaleej'i 5-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Al Shabab'ın puanı 32'ye çıktı ve ligde üst sıralara tırmandı. Al Khaleej ise 27 puanda kaldı. Al Shabab'ın başarılı performansının ardından kulübün genç başkanı Mohamad Almunajem, sahaya inerek Fatih Terim ve oyuncularını tebrik etti. Başkan, takımın başarısını devam ettirmesi için prim sözü verdi.

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Khaleej'i konuk etti. İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci devrede sahneye çıkan Al Shabab, rakibini 5-1 mağlup etti.

Al Shabab'ın gollerini Wesley Hoedt ve Abderrazak Hamdallah attı. Bu galibiyetle Al Shabab, puanını 32'ye çıkararak ligde üst sıralara tırmandı. Al Khaleej ise 27 puanda kaldı.

PRİM SÖZÜ VERDİ

Kulübün Başkanı Mohamad Almunajem, galibiyet sonrası oldukça memnun bir şekilde sahaya inerken Fatih Terim ile oyuncularını tebrik etti. Genç başkan, başarılı performansın devamı için prim sözü verdi.

Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
img

Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu
img

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

bu p.ust fazla faiz diye kendi adına açtığı banka hesabı ile dolandırdı yargilanmali

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.