Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular

Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular
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3. Lig'de şampiyon olan Muğlaspor, 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay ile olan sözleşmelerini sonlandıran Muğlaspor yönetimi, futbolculara emekleri için teşekkür etti.

Muğlaspor, 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e çıkmayı başarmıştı. Muğlaspor'u 3. Lig'de şampiyon yapan kadrodan 6 futbolcu ile yollar ayrıldı.

6 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Yönetim, aldığı kararla 6 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Birlikte yazdığımız şampiyonluk hikayesinde önemli izler bırakan futbolcularımız Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay'a teşekkür ediyoruz. Mücadeleniz, emeğiniz ve aidiyetiniz için minnettarız. Bundan sonraki kariyer yolculuğunuzda başarılar sizinle olsun" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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