Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım
İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular
Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Takımı öğrenince çok şaşıracaksınız: Jose Mourinho'ya sürpriz bir talip çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan basını La Liga ekiplerinden Real Betis'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini öne sürdü. Betis'in Portekizli çalıştırıcının maliyetinin fazla olması sebebiyle bu hamlesinden vazgeçebileceği de yazıldı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve sarı-lacivertlilerle 3 kulvarda da yoluna iddialı bir şekilde devam eden teknik direktör Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

REAL BETIS, TAKIMIN BAŞINA GETİRMEK İSTİYOR

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor. Portekizli teknik adam, bir dönem İspanyol devi Real Madrid'i çalıştırmış ve sayısız başarıya imza atmıştı.

MALİYETİ FAZLA GELİYOR

Ancak haberde, bu hamlenin Portekizli çalıştırıcının maliyetinin fazla olması sebebiyle iptal edilebileceği belirtildi. Sarı-lacivertliler, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı 62 yaşındaki teknik adama yıllık net 10.5 milyon euro maaş ödüyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda toplam 42 maça çıkan Jose Mourinho, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Portekizli teknik adam, maç başına 2.17puan ortalaması yakaladı.

Takımı öğrenince çok şaşıracaksınız: Jose Mourinho'ya sürpriz bir talip çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
img

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
img

Tiryakiye sigarayı bıraktıracak dev zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.