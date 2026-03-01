''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından kendisine sorulan ''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna cevap vererek "Biz şampiyon olacağız." dedi.
- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
- Fenerbahçe, bu beraberlik sonrası lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
SADETTİN SARAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ
Karşılaşmayı yönetim kurulu ile birlikte tribünlerde takip eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonunda kısa bir açıklama yaptı.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Ekibiyle birlikte stadyumu terk eden Sadettin Saran, bu sırada basın mensuplarının sorduğu "Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıt vererek, "Biz şampiyon olacağız." dedi. Sadettin Saran'ın stat dışında toplanan Fenerbahçe taraftarlarını selamlamasının ardından kendisini bekleyen araca bindiği görüldü.