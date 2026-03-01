Haberler

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından kendisine sorulan ''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna cevap vererek "Biz şampiyon olacağız." dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Biz şampiyon olacağız.' yanıtını verdi.
  • Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, bu beraberlik sonrası lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu skorla birlikte lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

SADETTİN SARAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı yönetim kurulu ile birlikte tribünlerde takip eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonunda kısa bir açıklama yaptı.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ekibiyle birlikte stadyumu terk eden Sadettin Saran, bu sırada basın mensuplarının sorduğu "Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıt vererek, "Biz şampiyon olacağız." dedi. Sadettin Saran'ın stat dışında toplanan Fenerbahçe taraftarlarını selamlamasının ardından kendisini bekleyen araca bindiği görüldü.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Transfer şampiyonu ):):)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Başkan doğru söylüyor fb şampiyon olacak,ama geriden olacak.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGs:

allahim akil fikir ver sunlara ya uffff siz gibi cektiren uyutan yok fener taraftarini utanin insanlari uyutmaya be!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim