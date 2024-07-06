Takımı fena hazırlamış! Montella'dan bomba açıklamalar

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağımız Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"HAZIRIZ, HEYECANLIYIZ"

Mücadeleye hazır olduklarını belirten Montella, "Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun." dedi.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Kadro hakkında da konuşan Montella, "Eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun gibi. Ancak oyuncularımızın adaptasyon sürecini çok kısalttığını biliyoruz ve gönlümüz çok rahat. Almanya maçında da üçlü bir düzenle oynamıştık hatırlarsanız" ifadelerini kullandı.

İtalyan antrenör sözlerini, "Cumhurbaşkanımız ilk günden beri bize desteğini verdi. Çok detaycı bir insan kendisi. Umarım bugün hem kendisine hem de Türk halkına güzel bir hediyeyle geliriz. Otelden çıkmadan önce son konuşmamızı yaptık takımla" diyerek noktaladı.