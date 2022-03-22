Takımı almadan şahlandı! Abramovic'in adının geçmesiyle Türk kulübün değeri 3 kat arttı

Mehmet Sepil'in Göztepe Başkanlığı'nı bırakmasından sonra kulübü satacağı iddiaları yoğun şekilde ortaya atılmaya başlandı. Ve Göztepe'ye talip olan ismin ise Rus iş insanı Roman Abramovich olduğu ileri sürüldü. Rusya'nın Ukranya'yı işgal etmesi sonrası İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Chelsea'yi elden çıkartmak zorunda kalan Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası gündeme manşetlerden girdi.

43 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Ajansspor'daki habere göre; Rus oligarkın Göztepe'yi alıp almayacağı bir yana, söylentinin etkisiyle bile Göztepe FAN Token'ları ($GOZ ) piyasada uçurmaya yetti. Fiyat son 24 saatte 3 katına çıktı. Haberlerin ardan, bu haberin yayına hazırlandığı saat 14.00 itibarıyla kulübün FAN Token'ındaki işlem hacmi 43 milyon 935 bin dolara yükseldi. Fan Markecap verilerine göre 3.17 dolardan işlem göre Göztepe FAN Token'ındaki artış oranı son 24 saat içinde yüzde 294.3'ü buldu.

DÜNYA DEVLERİYLE ÇALIŞIYORLAR

Göztepe Kulübü, Socios.com ile işbirliğine giderek $GOZ Fan Token'ı 27 Nisan 2021'de piyasaya 10 liradan sürmüştü. Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüple çalışan Socios.com dünya çapında da FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain ve AC Milan gibi büyük kulüplere FAN Token çıkarttı.

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