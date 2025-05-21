Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında sahasında Al Ittihad'a 3-2 mağlup oldu. 34 dakikada 2-0 geriye düşen Terim, sinirlenerek elindeki su şişesini yere vurdu. Terim'in sinirli bir şekilde su şişesini yere fırlattığı anlar kameralara yansıdı.
Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Ittihad'a 3-2 mağlup oldu. Takımı 34 dakikada 2 farkla geriye düşen Terim'in kameralara yansıyan görüntüsü gündem oldu.
Diaby, 34 dakikada 2 gole imza atarak Al Ittihad'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken Al Shabab'da Carrasco sahneye çıktı ve Fatih Terim'in öğrencileri devreye 2-1'lik mağlubiyetle girdi.
SİNİRİNİ ŞİŞEDEN ÇIKARDI
Takımı 2-0 gerideyken oldukça sinirlendiği olduğu görülen Fatih Terim'in o anları kameralara yansıdı. Deneyimli çalıştırıcının sinirli bir şekilde elindeki su şişesini yere fırlattığı görüldü.