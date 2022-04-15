Takımdan gönderilse canı daha az yanardı! Mesut Özil'i yıkacak karar

Teknik direktör İsmail Kartal, takımın yeni kaptanını belirledi. İsmail Kartal'a hakareti nedeniyle kadro dışı cezası olan yıldız futbolcu Mesut Özil'in kaptanlık pazubandı alındı.

MERT HAKAN GELDİ

Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal, takımın dümenini en çok çalışan oyunculara verdi. Yeni Şafak'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş takımın yeni kaptanları oldu.

JOKER OLDU

Geçen sezon Erol Bulut döneminde golcü profilde olan Mert Hakan, bu sezon jokere evrildi. Süper Lig'de 19 maçta 5 asist yapan Mert, 6 Avrupa maçında 2 gol 1 asist üretti.