Haberler

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı ifade edilen Alman stoper Felix Uduokhai, Gabriel Paulista'nın sürpriz ayrılığı nedeniyle takımdan gönderilmeyecek. Siyah-beyazlılarda ayrılık şimdilik iptal olurken, savunmaya yapılacak transferlerin ardından Uduokhai'nin durumu yeniden değerlendirilecek.

  • Felix Uduokhai'nin Beşiktaş'tan ayrılması iptal edildi ve oyuncu şimdilik takımda kalacak.
  • Felix Uduokhai'nin geleceği, savunma hattına yapılacak transferlerden sonra yeniden değerlendirilecek.
  • Felix Uduokhai, 2024 yazında Augsburg'dan 5.5 milyon euroya transfer edildi ve tüm kulvarlarda 48 maçta forma giydi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı ifade edilen Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK İPTAL

Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista'nın sürpriz ayrılığı nedeniyle yolların ayrılması beklenen Uduokhai, şimdilik siyah-beyazlı takımda kalacak. Alman futbolcunun son durumu savunma hattına yapılacak transferlerden sonra yeniden değerlendirilecek. Uduokhai'ye gelen teklifler, bu gelişme üzerine şimdilik bekletiliyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2024 yazında Augsburg'dan 5.5 milyon euroya transfer edilen Felix Uduokhai, tüm kulvarlarda 48 maçta forma giydi ve gol veya asist katkısı üretemedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi
Sosyal medyada gündem olan 'Yardım çığlığı' asılsız çıktı

Tuncelili kadının "Yardım çağrısı" paylaşımı başına iş açtı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar

Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar