''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı ifade edilen Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK İPTAL

Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista'nın sürpriz ayrılığı nedeniyle yolların ayrılması beklenen Uduokhai, şimdilik siyah-beyazlı takımda kalacak. Alman futbolcunun son durumu savunma hattına yapılacak transferlerden sonra yeniden değerlendirilecek. Uduokhai'ye gelen teklifler, bu gelişme üzerine şimdilik bekletiliyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2024 yazında Augsburg'dan 5.5 milyon euroya transfer edilen Felix Uduokhai, tüm kulvarlarda 48 maçta forma giydi ve gol veya asist katkısı üretemedi.