''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal
Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı ifade edilen Alman stoper Felix Uduokhai, Gabriel Paulista'nın sürpriz ayrılığı nedeniyle takımdan gönderilmeyecek. Siyah-beyazlılarda ayrılık şimdilik iptal olurken, savunmaya yapılacak transferlerin ardından Uduokhai'nin durumu yeniden değerlendirilecek.
- Felix Uduokhai'nin Beşiktaş'tan ayrılması iptal edildi ve oyuncu şimdilik takımda kalacak.
- Felix Uduokhai'nin geleceği, savunma hattına yapılacak transferlerden sonra yeniden değerlendirilecek.
- Felix Uduokhai, 2024 yazında Augsburg'dan 5.5 milyon euroya transfer edildi ve tüm kulvarlarda 48 maçta forma giydi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı ifade edilen Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK İPTAL
Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista'nın sürpriz ayrılığı nedeniyle yolların ayrılması beklenen Uduokhai, şimdilik siyah-beyazlı takımda kalacak. Alman futbolcunun son durumu savunma hattına yapılacak transferlerden sonra yeniden değerlendirilecek. Uduokhai'ye gelen teklifler, bu gelişme üzerine şimdilik bekletiliyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
2024 yazında Augsburg'dan 5.5 milyon euroya transfer edilen Felix Uduokhai, tüm kulvarlarda 48 maçta forma giydi ve gol veya asist katkısı üretemedi.