Takımdan ayrılıyor mu? Lucas Torreira gelecekle ilgili kararını canlı yayında duyurdu

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, ülkesindeki bir programın canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini ve Türkiye'de mutlu olduğunu ifade etti.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Adının farklı takımlarla anılması hakkında konuşan Lucas Torreira, "Beni seven yerde oynuyorum ve bugün beni seven ve bana oynama özgürlüğü veren kulüp Galatasaray. Buradan ayrılmak istemiyorum, tarih yazmaya devam etmek istiyorum." dedi.

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Uruguay'a taşınmak istiyorum. Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye'de çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Torreira bu sezon 35 maçta sahaya çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 3 gol attı ve 4 asist yaptı.