Takımdan ayrılıyor mu? Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki 3 saatten fazla süren görüşme sona erdi. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek. Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki kritik görüşme 3 saatten fazla sürdü. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile görüştü. 3 saatten fazla süren görüşmede Arda Güler, toplantıdan mutlu olarak ayrıldı. Yapılan toplantıda net bir sonuç alınmadı. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

KALMASI İSTENİYOR

Performansıyla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki kalması isteniyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızı en az 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.