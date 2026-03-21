Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattı planı netleşmeye başladı. Deneyimli teknik adamın, santrfor tercihiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü.

ICARDI YERİNE BARIŞ ALPER FORMÜLÜ

İddiaya göre Okan Buruk, Mauro Icardi'nin önde oynadığı sistemin takımın oyun yapısını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Bu nedenle Buruk'un, Osimhen'in yokluğunda santrfor pozisyonu için Barış Alper Yılmaz'ı A planı olarak belirlediği belirtildi.

ICARDI KRİTİK ANLARDA SAHADA OLACAK

Tecrübeli golcü Icardi'nin ise özellikle iç saha maçlarında ya da skora ihtiyaç duyulan bölümlerde kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

KANATTA KARAR LANG'A BAĞLI

Barış Alper'in forvette değerlendirilmesi halinde boşalacak kanat pozisyonu için Noa Lang'ın sağlık durumu belirleyici olacak. Lang'ın oynayamaması durumunda ise Yunus Akgün'ün forma giymesi bekleniyor.