Takıma resmen nazar değdi! Valentin Rosier, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier'de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının saptandığını açıkladı. Rosier, sağlık durumu sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier'de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptandığını açıkladı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier'in hastalık sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."