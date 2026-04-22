Elazığspor'dan Okul Ziyareti: Formasına Kavuşamayan Öğrenciyi Halil İbrahim Sönmez Sevindirdi

Elazığspor yönetimi ve futbolcuları, Ataşehir Mahallesi'ndeki Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Takım kaptanlarından Halil İbrahim Sönmez'e ulaşamayıp ağlayan bir öğrenci, Sönmez'in ilgisiyle hayaline kavuştu.

Elazığspor yönetimi ve futbolcuları, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Başkanı Ahmet Fethi Yılmaz, Teknik Direktör Erkan Sözeri, teknik heyet ve futbolcuları; okul idaresi, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Atilla ile Ataşehir Mahalle Muhtarı Yusuf Özdağ karşıladı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, bordo-beyazlı kafileyi meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Program kapsamında Kulüp Başkanı Ahmet Fethi Yılmaz, okul müdürü ve Teknik Direktör Erkan Sözeri öğrencilere hitaben kısa birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza ve forma dağıtımı sırasında duygusal anlar yaşandı. Takım kaptanlarından Halil İbrahim Sönmez'e ulaşamayan bir öğrenci gözyaşlarına hakim olamazken, durumu fark eden Sönmez öğrenciyi yanına çağırarak sarıldı ve formasını imzaladı.

Etkinlikte Halil İbrahim Sönmez, Ercan Coşkun, Muhammet Ömer Çakı, Mehmet Yılmaz, Mustafa Tan, Samet Ali Kaya ve Yusuf Ayaz öğrencilere bordo-beyaz formalar hediye etti. Öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çektirmek ve imza alabilmek için yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. Mahalle muhtarı Yusuf Özdağ ise Elazığspor camiasına teşekkür ederek, öğrenciler için yapılan bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vereceklerini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı