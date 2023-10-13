Brezilya'nın Venezuela ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında, tribünden atılan patlamış mısır paketi Neymar'ın başına isabet etti. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran Neymar, sinirden deliye döndü. Yıldız futbolcuyu takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Takım arkadaşları zor zapt etti! Neymar, kafasına atılan şeyi görünce sinirden deliye döndü

Venezuela ile oynanan eleme maçında, Neymar'ın başına beklenmedik bir olay geldi. Taraftarın attığı patlamış mısır paketi, Brezilya yıldızını öfkelendirdi.

Neymar, Brezilya'nın Venezuela ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçının ardından sinirli bir taraftarın attığı patlamış mısır paketinin başına isabet etmesiyle öfkeden deliye döndü.

Brezilya, Kuzey Amerika'daki 2026 turnuvasına giden yolda üçte üç galibiyete ulaşma yolunda ilerliyordu, ancak Eduard Bello'nun muhteşem kafa vuruşunun ardından sadece bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Bu sonuçla Brezilya ilk sıralarda ezeli rakibi Arjantin'in gerisine düşerken, Cuiaba'daki Arena Pantanal'daki maçtan sonra oyuncular sahayı terk ederken ıslıklar ve alay sesleri duyuldu. Al-Hilal forveti Neymar'a, bir taraftarın attığı iyi hedeflenmiş bir patlamış mısır kutusu isabet etti.

Neymar tünele girmek üzereydi, ancak durdu ve suçluyu bulmak için tribünlere baktı.

Takım arkadaşları onu soyunma odasına götürmeye çalışırken, Neymar tünelden dönüp tribünlerdeki bir taraftarla tartışma yaşadı.

DİNİZ'DEN TEPKİ

Brezilya teknik direktörü Fernando Diniz, takımının Venezuela ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Neymar'ın kafasına tribünlerden atılan bir torba patlamış mısırın isabet ettiği "saygısız" olayı kınadı.

Diniz maç sonrası röportajında olayla ilgili olarak "Küfür etmek ve yuhalamak iyidir. Bir torba patlamış mısır atmak kimseye bir şey kazandırmaz. Oynamaya gelen ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışanlara karşı saygısızlıktır." dedi.

Diniz ayrıca Brezilya'nın maçı kazanamamasından dolayı da hayal kırıklığına uğradı çünkü bu sonuçla Arjantin onları sıralamada geride bıraktı.

Arjantin, perşembe günü Paraguay'ı 1-0 yenerek elemelerde üç maç sonunda Brezilya'nın iki puan önüne geçti.