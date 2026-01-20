Haberler

"Tai Chi Türkiye Şampiyonası" sona erdi

'Tai Chi Türkiye Şampiyonası' sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapıldı. 25 ilden 295 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takımda yer alma şansı elde etti.

"Tai Chi Türkiye Şampiyonası" Sakarya'da yapıldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun Serdivan ilçesindeki Metehan Başer Spor Salonu'nda organize ettiği, şampiyonaya, 25 ilden 295 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporcuların milli takımda yer almaya hak kazanacağı şampiyonada yarışmacılar, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde mücadele etti.

Dereceye giren sporculara 113 altın, 72 gümüş ve 39 bronz madalya verildi.

Öte yandan Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Sakarya'da başlayacak.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor