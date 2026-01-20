"Tai Chi Türkiye Şampiyonası" sona erdi
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapıldı. 25 ilden 295 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takımda yer alma şansı elde etti.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun Serdivan ilçesindeki Metehan Başer Spor Salonu'nda organize ettiği, şampiyonaya, 25 ilden 295 sporcu katıldı.
Dereceye giren sporcuların milli takımda yer almaya hak kazanacağı şampiyonada yarışmacılar, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde mücadele etti.
Dereceye giren sporculara 113 altın, 72 gümüş ve 39 bronz madalya verildi.
Öte yandan Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Sakarya'da başlayacak.