Tahkim Kurulu Erciyes 38 FK'nın cezasını 1,5 milyon TL'ye indirdi

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor Kulübü'ne, Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi.

Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne U14, U15 ve U19 Gelişim Ligi'ne katılmamasından dolayı Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından para cezası verildi. Kurulun her bir gelişim ligi için uyguladığı 1'er milyon TL'lik, toplam 3 milyon TL'lik ceza, Tahkim Kurulu tarafından 1/2 oranında düşürüldü ve 500'er bin TL'den 1,5 milyon TL'ye düşürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada; "Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün AFDK'nın 14 Ekim 2026 tarihli itirazı neticesinde; Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün U14, U15 ve U19 Gelişim Liglerine katılma evraklarının bulunmaması ve katılım sağlamaması nedeniyle Gelişim Ligi Statüsü'nün 3/3-6. ve 3/7. maddeleri uyarınca 1.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim uygulanarak sonuç cezanın 500.000 TL para cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı