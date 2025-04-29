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Taha Akgül Yalova Üniversitesinde Güreş Konferansı Verdi

Taha Akgül Yalova Üniversitesinde Güreş Konferansı Verdi
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yalova Üniversitesinde düzenlenen 'Türk'ün Ata Sporu Güreş' konferansında güreş kariyerini ve federasyon başkanlığı dönemindeki hedeflerini paylaştı. Akgül, güreşin gelişimi için yeni sistem önerileri üzerinde durdu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yalova Üniversitesinde konferans verdi.

Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk'ün Ata Sporu Güreş" konferansında konuşan Akgül, öğrenci ve sporculara güreşe başladığı dönemi anlattı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları sonrası güreşe veda ederek federasyon başkanlığına geldiğini belirten Akgül, altyapıdan eskisi kadar sporcu yetişmediğini söyledi.

Akgül, güreşe bir vefa borcunun olduğunu dile getirerek, "Güreşi bir yerlere getirmek istiyorum. Güreşe bir sistem getirmek istiyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Hamdolsun devletimiz, Cumhurbaşkanımız, güreş camiamız, Bakanlığımız bizlere bu inancı sağladılar. Bu çok değerli." diye konuştu

Güreşle ilgili devletin ödüllerinin çok iyi olduğunu ifade eden Akgül, "Dünya güreşinin artık kendisini yenilenmesi gerekiyor. 'Pasif' diye müsabaka bitmemeli. Judoda da aynısı var. Ekranda sarı kart gibi yanıyor ama müsabaka bitmiyor. 0-0 devam ediyor. Sonra puanlamaya gidiyor, altın puana, bastıran galip. Burası er meydanı diyorsak iş buna dönmeli." ifadesini kullandı.

Akgül, program kapsamında öğrencilerle sohbet de etti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Spor
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