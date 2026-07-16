Taha Akgül'den Sivas'taki TOHM'a tam not

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas'ta yapımı son aşamaya gelen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Kamp Eğitim Merkezi projesinin Türk güreşine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas'ta yapımı devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Kamp Eğitim Merkezi projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akgül, tamamlanma aşamasına gelen tesisin Türk güreşi için büyük bir kazanım olacağını söyledi. Yapımı süren spor kompleksinin yeni başarıların önünü açacağını ifade eden Akgül, "Sivas güreşte Türkiye'nin en başarılı ili. Rekorlar kırmış, en fazla şampiyonlar çıkartmış bir şehri. Bu şehirde böyle bir spor merkezinin olması, inşallah Sivas'tan daha nice Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlarının çıkacağının bir göstergesi. Tabii burada bizlere en büyük desteği veren başta Spor Bakanımız Aşkın Osman Bak'a çok teşekkür ediyoruz. Sivas'a yapmış olduğu ziyarette bunu dile getirdi bizlere, 'Burası Türk güreşinin Anadolu'daki mabedi olacak. Şampiyonlarımız artık buradan yetişecek. Çünkü, Sivas tarihte güreşte en fazla şampiyon çıkartmış bir şehir. Biz bu lokasyonu bundan dolayı seçtik. Burası Anadolu'daki tüm iyi sporcuların buluştuğu yer olacak' demişti" diye konuştu.

"Milli takım kampları Sivas'ta yapılacak"

Projenin son aşamaya geldiğini belirten Akgül, "TOHM merkezi inşaatımız son haline doğru geliyor. Hatta bitme aşamasına doğru yaklaşıyor. Projeyi yakından takip ediyorum. Konaklama yerlerinin tadilatı ve odaların yenilenme süreciyle bire bir ilgilendik. Merkezimiz 8 minderli bir güreş salonu olacak. Güreş A Milli takım kamplarımızı yapabileceğimiz bir tesis olacak. Sadece TOHM ve SEM değil burada A Milli Güreş takımımızda kamp yapacak. Sivas artık güreşin merkezi haline gelecek. Bu yüzden biz projeyi çok önemsiyoruz. Bu önemli projede emeği geçen başta AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler'e, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Şahin Ertem'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı