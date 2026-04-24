Taha Akgül: Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onlar bizim her şeyimiz

TÜRKİYE Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, "Sporcularımız Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiler. Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onlar bizim her şeyimiz. Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabarttılar" dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiklerine değinen Akgül, "Kadınlarımız yine tarih yazdı. Onları gönülden tebrik ediyorum. Kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Sporcularımız Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiler. Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onlar bizim her şeyimiz. Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabarttılar. Olimpik sıkletlerde başarılı olmamız da beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

'TAKIMIMIZIN KAPTANININ MADALYA ALMASI ÖNEMLİYDİ'

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun bronz madalya maçında çok heyecanlandığını dile getiren Taha Akgül, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakemin taraflı yönetimi bizi gerdi. Son 3 saniye kala 4 puanlık oyunla galip gelmesi, rakibini devirmesi beni havalara uçurdu. Takımımızın kaptanının, liderinin madalya alması önemliydi."

'HİÇBİR BÜROKRASİ YOK ARAMIZDA'

Milli takımdaki sporcuların her zaman yanında olduğunu belirten Taha Akgül, "Araya hiç mesafe koymuyoruz. Kamplarda onlarla vakit geçirdiğimde ben onlara doğal davranıyorum. Hiçbir bürokrasi yok aramızda. Birbirimizi çok seviyoruz. Kadın güreşi serbest güreş olduğu için ben de onların idolüyüm aynı zamanda. Bu işte federasyon yönetimiyle alakalı değil sosyal hayatta da sorunlarını çözebildiğim oranda her zaman yanındayım" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı