Taha Akgül'den Van'da Güreş Eğitimi Müjdesi

Taha Akgül'den Van'da Güreş Eğitimi Müjdesi
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Van Valisi Ozan Balcı ile bir araya gelerek, şehirde güreşin durumu ve yeni bir güreş eğitim merkezi açılması hakkında görüşmelerde bulundu. Akgül, güreşi canlandırmak için illerinde çeşitli projeler geliştirdiklerini açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ziyaretleri kapsamında Van Valisi Ozan Balcı ile bir araya geldi.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre yeni şampiyonlar çıkarmak için il il gezen Akgül, Van ziyaretinde Vali Balcı ile görüştü. Kahvaltıda bir araya gelen Akgül ve Balcı, kentteki güreşin durumunu konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül, Vali Balcı'ya kendilerini misafir ettiği için teşekkür ederek, "Türk güreşi adına çok mutluyum. Güreşi ve sporu seven bir Valimiz olduğu için de çok şanslıyız. Çünkü sporu bu kadar seven, enerjisi ve mütevazılığı ile bizlerle ilgilenen Sayın Valimiz, bizlere ve camiamıza Van'a bir güreş eğitim merkezi yapacağının müjdesini ve sözünü verdi. İnşallah, doğunun incisi Van'dan nice şampiyonlar yetişecek. Doğudaki bütün illerimizin faydalanacağı bir merkezi Valimizin desteğiyle Van'a kazandıracağız. Buna vesile olan Sayın Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile ilimizin büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Tüm camiamıza hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

"Gittiğim illerde amacımız güreşi canlandırmak"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Van ziyaretinde minik sporcularla da buluştu.

Akgül, il gezilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gittiğim illerde amacımız güreşi canlandırmak. Biz gitmeden kimse güreşe 'Gelin size şunu yapalım' demez. Kars'ta da Valimizin desteğiyle güreş eğitim merkezi açacağız, bize yeni bina verecek. Van'da da Valimizin talimatıyla yeni salon ve yatakhane yapılacak. Çok mutluyum, inşallah güzel gelişmeler oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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