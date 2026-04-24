Taha Akgül'den Avrupa ikincisi Kadın Güreş Milli Takımı'na övgü

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Avrupa ikincisi olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik ederek, "Sporcularımız Türk kadının gücünün dünyaya gösterdiler. Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onlar bizim her şeyimiz." dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akgül, "Kadınlarımız yine tarih yazdı. Onları gönülden tebrik ediyorum. Kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Sporcularımız Türk kadının gücünün dünyaya gösterdiler Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onlar bizim her şeyimiz. Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabarttılar. Olimpik sıkletlerde başarılı olmamız da beni ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun bronz madalya maçında çok heyecanlandığını vurgulayan Akgül, "Hakemin taraflı yönetimi bizi gerdi. Son 3 saniye kala 4 puanlık oyunla galip gelmesi, rakibini devirmesi beni havalara uçurdu. Takımımızın kaptanının, liderinin madalya alması önemliydi." diye konuştu.

Taha Akgül, sporcuların her zaman yanında olduğunu belirterek, "Araya hiç mesafe koymuyoruz. Kamplarda onlarla vakit geçirdiğimde ben onlara doğal davranıyorum, hiçbir bürokrasi yok aramızda. Birbirimizi çok seviyoruz. Kadın güreşi serbest güreş olduğu için ben de onların idolüyüm aynı zamanda. Bu işte federasyon yönetimiyle alakalı değil sosyal hayatta da sorunlarını çözebildiğim oranda her zaman yanındayım." değerlendirmesinde bulundu.