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Tadic'ten herkesi ters köşe yapacak transfer

Tadic'ten herkesi ters köşe yapacak transfer
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Fenerbahçe'de son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen Dusan Tadic, transferi için sürpriz bir karar verebilir. Ajax ile adı anılan Tadic'in, ABD'de forma giyebileceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen Dusan Tadic, geleceğiyle ilgili önemli bir kararın eşiğinde. Sarı-lacivertli ekipte beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Sırp yıldızın, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Tadic'in eski takımı Ajax ile transfer görüşmeleri yaptığı öne sürülüyor. Hollanda ekibi, 36 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak isterken, deneyimli oyuncunun Avrupa dışında bir seçenek üzerinde de düşündüğü belirtiliyor.

ABD SEÇENEĞİ MASADA

Tadic'in kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde (MLS) devam etme ihtimali de bulunuyor. Özellikle ABD kulüplerinin, tecrübeli oyuncuya sıcak baktığı ve cazip bir teklif sunabileceği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK

Sırp futbolcunun, son kararını vermeden önce Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme yapacağı ve gelecek planlarını netleştirmek istediği öğrenildi. Sarı-lacivertli takımın da bu transfere nasıl yaklaşacağı merak konusu.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Dusan Tadic, zaman zaman etkili performans sergilese de son dönemde beklentilerin altında kaldı. Yönetim ve teknik heyetin, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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