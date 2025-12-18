Haberler

Tadic devrede! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Tadic devrede! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Güncelleme:
Fenerbahçe, orta saha transferi için Ajax'ın 23 yaşındaki yıldızı Kenneth Taylor'ı listenin başına aldı. Dusan Tadic'in olumlu referans verdiği Taylor'ın ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Ajax 25 milyon Euro talep ediyor. Sarı-lacivertliler bu transfer için 20 milyon Euro bütçe ayırdı.

  • Fenerbahçe'nin Ajax'tan Kenneth Taylor transferi için 20 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı öğrenildi.
  • Kenneth Taylor'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Ajax, Kenneth Taylor için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde orta sahaya yapılacak takviye için rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerde Ajax forması giyen Kenneth Taylor transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TEDESCO RAPORU SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda "8 numara" transferini öncelik haline getiren Fenerbahçe yönetimi, Eredivisie'de geniş bir liste oluşturdu. Feyenoord'dan Quinten Timber, PSV'den Joey Veerman ve Ajax'tan Kenneth Taylor adaylar arasında yer aldı. Yönetici Ertan Torunoğulları'nın, Veerman ve Taylor transferleri için süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

LİSTENİN ZİRVESİNDE KENNETH TAYLOR VAR

Fenerbahçe'nin öncelikli hedefinin Ajax'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenneth Taylor olduğu belirtildi. Topla oyunu yönlendirme, tempo ayarlama ve uzaktan şut özellikleriyle öne çıkan genç futbolcunun, sarı-lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaştığı ve ayrılık isteğini Ajax yönetimine ilettiği ifade edildi. Taylor'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tadic devrede! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

TADIC DEVREYE GİRDİ

Transfer sürecinde dikkat çeken detaylardan biri ise Dusan Tadic oldu. Ajax efsanesi olan ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Tadic'in, Kenneth Taylor'a sarı-lacivertli kulüp hakkında olumlu referans verdiği belirtildi. Tadic'in sözlerinin, genç oyuncunun Fenerbahçe'ye bakışını önemli ölçüde etkilediği aktarıldı.

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLAYACAK

Ajax'ın Kenneth Taylor için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Fenerbahçe yönetiminin ise bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı öğrenildi. PSV'nin Joey Veerman için 35 milyon Euro istemesi ve Feyenoord'un Quinten Timber'ı bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin Taylor transferini öncelikli dosya haline getirdiği kaydedildi.

