Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sosyal medya üzerinden kulübe veda etti ve takım arkadaşları ile taraftarlara teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sarı-lacivertlilere veda etti.

Szymanski, yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçe ailesi, bugün benim için çok özel bir dönemi kapatıp veda etme zamanı. Bu kulübün bir parçası olma fırsatını bana verdiği için kulübe teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek benim için büyük bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve kulüpte çalışan herkese; günlük emekleri ve sürekli destekleri için teşekkür ederim ve elbette, bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara; her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Hepinize gelecekte başarılar ve en iyisini diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
