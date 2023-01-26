Szalai'nin bu seferki talibini reddetmesi neredeyse imkansız! Transfer listesinin en başına yazdılar

Liverpool, Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye talip oldu. İngiliz devi, ilk hedefi olan Kim Min-Jae'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçerek alternatif isimlere yönelirken, ülkesi Macaristan'da "Macar Van Dijk" olarak anılan Szalai'yi transfer listesinin en başına aldı.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Attila Szalai'nin son talibi Liverpool oldu. İngiliz devinin bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı olacağı belirtiliyor.

ROTAYI SZALAI'YE KIRDILAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool, Attila Szalai için harekete geçti. Kırmızılar, ilk hedefi olan Kim Min-Jae'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçerek alternatif isimlere yöneldi. Bunun sonucunda Liverpool, sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Szalai'yi gündemine aldı.

MALİYETİ DÜŞÜK

Haberlerde, maliyeti Kim Min-Jae'den çok daha düşük olan Attila Szalai'nin Liverpool'a oldukça yakın olduğu belirtilirken, ülkesinde "Macar Van Dijk" olarak anıldığı da ifade edildi.