Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesinin feshi karşılığında transferin gerçekleştiği belirtildi. Fenerbahçe, Szalai'ye teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.

- Szalai, Hoffenheim'a transfer oldu

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" denildi.

Fenerbahçe'den teşekkür mesajı

Sarı-lacivertli kulüp, Szalai'ye teşekkür ederek, "2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai'ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" dedi.

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