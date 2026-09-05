Kadın Futbol Ligi'nde 2. Hafta: FOMGET 23 Gol Attı
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta iki maçla başladı. Trabzonspor-Bakırköy maçı, Bakırköy'ün sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı. Ankara FOMGET, Giresun Sanayispor'u 23-0 yenerken, Sultanbeyligücü Ünye'yi 4-2 mağlup etti.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, yapılan 2 maçla başladı.
Ligde bugün yapılacağı açıklanan Trabzonspor-Bakırköy mücadelesi, İstanbul temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynananamadı.
Diğer iki mücadele ve sonuçları şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Giresun Sanayispor: 23-0
Sultanbeyligücü-Safi MCL Bentonit Ünye: 4-2
Kaynak: AA