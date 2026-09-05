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Kadın Futbol Ligi'nde 2. Hafta: FOMGET 23 Gol Attı

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta iki maçla başladı. Trabzonspor-Bakırköy maçı, Bakırköy'ün sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı. Ankara FOMGET, Giresun Sanayispor'u 23-0 yenerken, Sultanbeyligücü Ünye'yi 4-2 mağlup etti.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, yapılan 2 maçla başladı.

Ligde bugün yapılacağı açıklanan Trabzonspor-Bakırköy mücadelesi, İstanbul temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynananamadı.

Diğer iki mücadele ve sonuçları şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Giresun Sanayispor: 23-0

Sultanbeyligücü-Safi MCL Bentonit Ünye: 4-2

Kaynak: AA
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