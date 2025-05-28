Suvermez Kapadokyaspor'dan Tarihi Başarı: 3. Lig'e Yükseldi

Suvermez Kapadokyaspor'dan Tarihi Başarı: 3. Lig'e Yükseldi
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Bölgesel Amatör Lig'de play-off şampiyonu olarak 3. Lig'e yükselen Suvermez Kapadokyaspor, Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı ziyaret ederek kupasını takdim etti. Vali Fidan, bu başarıyı kutladı ve takımın azim ve kararlılıkla elde ettiği tarihi başarıyı vurguladı.

NEVŞEHİR'İ bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) başarıyla temsil ederek play-off şampiyonu olan Suvermez Kapadokyaspor, kupayı Nevşehir Valisi Ali Fidan'a götürdü.

BAL play-off şampiyonu olarak 3. Lig'e yükselen Suvermez Kapadokyaspor'un Başkanı Emine Türkmen Demir ve futbolcular, Vali Ali Fidan'ı makamında ziyaret etti. Vali Fidan, Suvermez Kapadokyaspor'u başarısından dolayı kutladı. Fidan, "Bu çok büyük, gerçekten unutulmayacak, tarihe geçecek bir başarı. Bu azmin, kararlılığın, inanmışlığın bir sonucu. Büyük bir emek var, çok büyük çabalar gösterdiniz. Suvermez'den bir köyümüzden bir sezonu başarıyla tamamlayıp, nice zorlukları aşıp, sonra final grubunda da birçok il düzeyinde takımla karşılaşıp, nihayet kupayı kazandık. Hepimiz gurur duyduk sizinle. Köyümüzün her bir ferdi yaşlısı, genci, çocuğu bu takımı sahiplendi. Bu ayrıca taktir etmemiz gereken bir şey. Bir köyün, bir kasabanın takımına böyle sahip çıkması, emek vermesi, gayret göstermesi büyük bir başarı. Bu başarı Suvermez'den başladı, adım adım tüm Nevşehir'e yayıldı. Bu başarıların 3. Lig'de de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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