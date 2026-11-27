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BAYBARS CAN - Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'ni ziyaret eden yerel ziyaretçiler, etkinliğin ülkelerinde düzenlenmesinden memnun olduklarını söyledi.

Dünya Etno spor Birliği'nce "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla başkent Riyad'da düzenlenen festivale, Suudi Arabistanlı ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Festivali ziyaret eden Abeer AlBattal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı halkların kültürlerini ve geleneksel sporlarını yakından tanıma fırsatı bulmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu festivalin ülkeler arası kültür alışverişine büyük katkısının olduğunu vurgulayan AlBattal, "Suudi ve Türk halklarının kültür ve gelenekleri arasında benzerlikler var. Türkleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz de Türkiye'yi ziyaret ettiğimizde Suudiler olarak kendimize benzeyen pek çok şey görüyoruz. " ifadelerini kullandı.

En beğendiği etkinliğin güreş müsabakaları olduğunu belirten AlBattal, ilk defa güreşi canlı izlediğini vurguladı.

Kırgızistan standının özellikle ilgisini çektiğini aktaran AlBattal, "Standı ziyaret ettiğimde gördüğüm sıcak ilgi ve hissettiğim samimiyet sayesinde kendimi evimde gibi hissettim. Kırgız kültürünü çok sevdim." dedi.

Her yıl düzenlenmesini temenni ediyorum

Ziyaretçilerden Abdülaziz El-Uteybi ise festivali, Türk kültürünün belirgin varlığıyla pek çok halkın kültürünün küçük bir yansıması olarak nitelendirdi.

Uteybi, "Ailemizle çok keyif aldık. Festival çok özeldi; bize kültürel detaylar sundu, Türklerin gelenek ve görenekleri hakkında bilgiler verdi. Her yıl düzenlenmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festivalde en çok ilgisini çeken etkinliğin Türk güreşi olduğunu belirten Uteybi, müsabakaları izlerken kendisini güreşin heyecanına kaptırdığını ifade etti.

Merak ettiği soruları görevlilere yönelttiğini belirten Uteybi, sorularının detaylı şekilde yanıtlandığını belirtti.

Uteybi, "Bu festivalin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin katkısıyla geleneksel hale gelerek devam etmesini diliyorum." dedi.

Festivalde farklı kültürleri tanıma fırsatı oldu

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Muhammed El-Feyfi ise buradaki atmosferin "harika" olduğunu vurguladı.

El-Feyfi, buradaki ortamın çok güzel olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Binicilik ve okçuluğun yanı sıra farklı halk oyunlarını ve yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı bulduk. Ülkeler arasındaki çeşitliliği tanımak harika bir izlenim bıraktı; hatta bu festivaldeki sıcak karşılama ve eşsiz çeşitlilik nedeniyle bu ülkeleri ziyaret etmeyi bile düşünmeye başladık."

El-Feyfi, en beğendiği etkinliğin ise geleneksel okçuluk olduğunu belirtti.

Festivalde pek çok kültürü tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Faysal El-Uteybi ise "At sırtında güreş gösterisini çok beğendim. Çok heyecanlı ve eğlenceliydi. Kuş bölümü de ilgimi çekti." açıklamasında bulundu.

Çocuk ziyaretçilerden Şucaa El-Feyfi, ata binmeyi ve ok atmayı çok sevdiğini belirterek festivalde ok atışı yapma, güreş ve top oynama fırsatı bulduğunu söyledi.

"Riyad Sezonu"

"Riyad Sezonu" Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

Kaynak: AA