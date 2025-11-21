Suudi Arabistan Teknik Direktörü, ezan okununca basın toplantısını kesti

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Fransız teknik direktörü Herve Renard, basın toplantısı sırasında çok konuşulan bir harekete imza attı.

EZAN BAŞLAYINCA KONUŞMASINI KESTİ

Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Herve Renard, düzenlenen basın toplantısı sırasında bir anda ezan sesinin yükseldiğini duyunca konuşmayı durdurdu. Renard'ın saygı gereği konuşmayı kesip beklediği görüntüler kısa sürede viral oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ

O anların yayımlanmasının ardından binlerce kullanıcı Renard'ın davranışını takdir eden yorumlar paylaştı. Görüntüler, hem Suudi Arabistan'da hem de dünyada geniş yankı uyandırdı.