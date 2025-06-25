Suudi Arabistan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri için Sarı-lacivertlilere 50 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe'nin bu teklife vereceği cevap bekleniyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri'ye rekor bir teklif geldi.
50 MİLYON EUROLUK REKOR TEKLİF
Arriyadiyah'ın haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig'e yükselen Neom SC, golcü arayışlarında rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Suudi ekibinin Faslı golcü Youssef En-Nesyri için Sarı-lacivertlilere 50 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.
FENERBAHÇE CEVAP VERMEDİ
Haberde, Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki yıldızına gelen bu teklife henüz cevap vermediği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe ile bu sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkan golcü oyuncu, 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.