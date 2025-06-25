Suudi Arabistan En Nesyri için rekor teklif

Suudi Arabistan En Nesyri için rekor teklif
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Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri için Sarı-lacivertlilere 50 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe'nin bu teklife vereceği cevap bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri'ye rekor bir teklif geldi.

50 MİLYON EUROLUK REKOR TEKLİF

Arriyadiyah'ın haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig'e yükselen Neom SC, golcü arayışlarında rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Suudi ekibinin Faslı golcü Youssef En-Nesyri için Sarı-lacivertlilere 50 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE CEVAP VERMEDİ

Haberde, Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki yıldızına gelen bu teklife henüz cevap vermediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkan golcü oyuncu, 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıCan Reno:

yalan haberlerle adamı parlatıyorlar kımse buna 50m vermez ayrıca 5m bile etmez

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Haber YorumlarıHakan Acar:

15-20 veren olursa sırtında taşıyacak bunu tüm dünya biliyor ama arap kulübü sahipleri gizli FB li olduğu için 50 teklif ediyor. Diyorlar ki FB 100 ister biz 50 teklif edelim 75 te buluşuruz...Aloooo siz haber sitesisiniz. Utanmıyor musunuz zeka seviyemizle alay etmeye

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Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

yere göre sığdırımadınız Osimenle penaltısız aynı gölü atan adam, üstelik efendi ve Müslüman, Arabistan’da da güle oynaya iş yapar.

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Haber YorumlarıAhmet Kara:

verin gitsin yoksa turkiyede bu cocuk heba olacak

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Lan Fb den haber bekliyor ne demek 50 milyon $ için üstüne 5 milyon $ verir fb

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