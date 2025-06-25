Suudi Arabistan En Nesyri için rekor teklif

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri'ye rekor bir teklif geldi.

50 MİLYON EUROLUK REKOR TEKLİF

Arriyadiyah'ın haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig'e yükselen Neom SC, golcü arayışlarında rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Suudi ekibinin Faslı golcü Youssef En-Nesyri için Sarı-lacivertlilere 50 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE CEVAP VERMEDİ

Haberde, Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki yıldızına gelen bu teklife henüz cevap vermediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkan golcü oyuncu, 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.