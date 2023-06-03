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Suudi Arabistan'dan kaçar gibi giden Ronaldo, Singapur'da! Bambaşka bir görevi olacak

Suudi Arabistan'dan kaçar gibi giden Ronaldo, Singapur'da! Bambaşka bir görevi olacak

Spor Haberleri

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da kupasız kapattığı sezonun bitmesinin ardından hemen Singapur'a gitti. Portekizli yıldızın, Singapur'a gençlere yapılacak yardımları desteklemek ve çevresel sürdürebilirlik hakkında konuşmaya gittiği belirtildi.

Sezon başında Al Nassr'a transfer olan ve sezonu kupasız kapatan Cristiano Ronaldo, son maçın ardından hemen ülkeyi terk etti.

RONALDO, SINGAPUR'A GİTTİ

Suudi Arabistan'dan sezonun bitmesiyle birlikte ayrılan Cristiano Ronaldo, Singapur'a uçtu. Portekizli yıldızın yardımsever bir arkadaşıyla kurduğu iletişim sonrası Asya'ya uçtuğu belirtildi.

GENÇLERE YAPILACAK YARDIMLARI DESTEKLEYECEK

Portekizli yıldızın, Singapur'a gençlere yapılacak yardımları desteklemek ve çevresel sürdürebilirlik hakkında konuşmaya gittiği belirtildi. Ronaldo, Singapur'da yaklaşık bin gençle buluşup onlarla konuşacak.

Suudi Arabistan'dan kaçar gibi giden Ronaldo, Singapur'da! Bambaşka bir görevi olacak

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Al Nassr Spor Haberler

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