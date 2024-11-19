Paranın su gibi dağıtıldığı takımda deprem: Yıldız futbolcular takımdan ayrılıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Anderson Talisca'nın dışında birçok yıldız takımdan ayrılmayı planlıyor.

HEPSİ AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Otavio, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte gibi isimleri barındıran Al Nassr'da oyuncuların ülkenin kültürel farklılıkları sebebiyle adaptasyonda zorlandığı ve takımdan ayrılmak istedikleri ortaya çıktı.

Öte yandan Suudi Arabistan'daki tüm kulüplerin uzun süredir oyunculara ödeme yapmaması da Al Nassr'daki krizi tetikleyen bir başka faktör oldu.