Suudi Arabistan'a giden Karim Benzema bin pişman! Tek isteği geri dönmek
Karim Benzema, Real Madrid'den transfer olduğu Al Ittihad'da kötü günler geçiriyor. Suudi Arabistan'ın futbol anlayışı ve yaşam koşullarının kendisine oldukça uzak olduğunu belirten Fransız futbolcu, Avrupa'ya geri dönmek istiyor.
Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen Karim Benzema, ülke kültürüne alışamadı ve Avrupa'ya dönme kararı aldı.
FUTBOL ANLAYIŞLARI BENZEMA'YA UZAK
Marca'da yer alan habere göre Benzema, ülkenin yaşam koşulları ve futbol anlayışını kendisine oldukça uzak buluyor. Fransız golcü bu nedenle Avrupa'ya geri dönme kararı aldı.
ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR
Real Madrid'e dönme olasılığı şimdilik bulunmayan Benzema'nın yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu. Fransız golcü bir süredir takımla antrenmanlara katılmıyor.