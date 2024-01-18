Suudi Arabistan'a giden Karim Benzema bin pişman! Tek isteği geri dönmek

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen Karim Benzema, ülke kültürüne alışamadı ve Avrupa'ya dönme kararı aldı.

FUTBOL ANLAYIŞLARI BENZEMA'YA UZAK

Marca'da yer alan habere göre Benzema, ülkenin yaşam koşulları ve futbol anlayışını kendisine oldukça uzak buluyor. Fransız golcü bu nedenle Avrupa'ya geri dönme kararı aldı.

ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Real Madrid'e dönme olasılığı şimdilik bulunmayan Benzema'nın yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu. Fransız golcü bir süredir takımla antrenmanlara katılmıyor.