Suudi Arabistan'a giden Fatih Terim raconu kesti: Ben geri çekilmem

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ta Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen Fatih Terim, yeni macerası öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EKİBİMDE HAMZA HAMZAOĞLU VAR"

Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz.

"DÜNYANIN GÖZÜ ORADA"

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum.

"SEZON SONU MEMNUN KALIRSAK"

Görüşmemizde birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım.

"BEN Mİ GERİ ÇEKİLEYİM?"

Fatih Terim, basın mensuplarının açıklama öncesi kendi aralarında 'geri çekil' şeklinde konuşmalarına 'Ben mi geri çekileyim? Hayatım boyunca geri çekilmedim' diye esprili bir yanıt verdi.