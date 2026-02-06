Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Faslı golcü, Al Ittihad formasını giymenin uzun süredir kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

"BİR GÜN BU TAKIMIN FORVETİ OLACAĞIMI HAYAL EDİYORDUM"

28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'ni yakından takip ettiğini belirterek, "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al Ittihad kulübünü takip ettim. Al Ittihad'a karşı bir hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum" ifadelerini kullandı.

AL ITTIHAD VURGUSU

En-Nesyri, Al Ittihad'ın hedefleri ve atmosferinin kendisini etkilediğini dile getirirken, bu transferin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Faslı golcü, yeni kulübüyle başarılar yaşamak istediğini de sözlerine ekledi.