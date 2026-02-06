Haberler

Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
Güncelleme:
Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Suudi ekibinde forma giymenin uzun süredir kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

  • Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu.
  • En-Nesyri, Al Ittihad formasını giymenin uzun süredir kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu belirtti.
  • En-Nesyri, Al Ittihad'ın hedefleri ve atmosferinin kendisini etkilediğini ifade etti.

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Faslı golcü, Al Ittihad formasını giymenin uzun süredir kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

"BİR GÜN BU TAKIMIN FORVETİ OLACAĞIMI HAYAL EDİYORDUM"

28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'ni yakından takip ettiğini belirterek, "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al Ittihad kulübünü takip ettim. Al Ittihad'a karşı bir hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum" ifadelerini kullandı.

AL ITTIHAD VURGUSU

En-Nesyri, Al Ittihad'ın hedefleri ve atmosferinin kendisini etkilediğini dile getirirken, bu transferin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Faslı golcü, yeni kulübüyle başarılar yaşamak istediğini de sözlerine ekledi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

