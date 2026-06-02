Sutopu Süper Lig'de final heyecanı başlıyor

Spor Toto Erkekler Sutopu Süper Lig'de final serisi, Galatasaray ile ENKA arasında yarın İstanbul'da oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre ENKA ve Kalamış Sutopu Havuzlarındaki müsabakalar, Galatasaray-ENKA takımları arasında oynanacak.

Serinin ilk maçı, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Maç programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)

4 Haziran Perşembe

12.00 ENKA- Galatasaray (ENKA)

5 Haziran Cuma

20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)

6 Haziran Cumartesi (Gerekirse)

15.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)

7 Haziran Pazar (Gerekirse)

10.30 ENKA-Galatasaray (ENKA)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
