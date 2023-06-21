Yozgat'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Sutopu grup müsabakaları başladı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalar 23 Haziran'da sona erecek. Karşılaşmalaraa 9 ilden, 8 kadın ve 10 erkek olmak üzere 18 takım ve 255 sporcu katılacak.

- Sutopu grup müsabakaları Yozgat'ta başladı

YOZGAT - Yozgat'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Sutopu grup müsabakaları başladı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalar 23 Haziran'da sona erecek. Karşılaşmalaraa 9 ilden, 8 kadın ve 10 erkek olmak üzere 18 takım ve 255 sporcu katılacak.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, 255 sporcunun katıldığı müsabakaların bugün itibarıyla başladığını ve 3 gün süreceğini söyleyerek, sporculara başarı diledi. Bölükbaşı, karşılaşmalar sonunda dereceye giren 6 takımın Türkiye Şampiyonası'na katılacağını da ifade etti.

İlk maçta Gaziantep temsilcisini yenen Elazığ takımı sporcularından İbrahim Halil Ertürk, grubu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi.

Muhammet Anıl Geçilmez de, "Yüzme ve sutopu güzel bir spor, Türkiye Şampiyonası'na katılıp, oradan da güzel bir sonuç almak istiyoruz" dedi.