Sutopu Erkek A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Katılmayı Başardı

Sutopu Erkek A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Katılmayı Başardı
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Sutopu Erkek A Milli Takımı, Almanya'yı 17-16 yenerek 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı. Turnuvada İsveç ve Finlandiya'yı da mağlup eden milliler 4 maçta 3 galibiyet elde etti.

SUTOPU Erkek A Milli Takımı, tarihi bir başarının altına imza attı. 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Almanya'yı 17-16'lık skorla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, şampiyonaya katılım hakkı kazandı.

Türkiye Sutopu Federasyonu önderliğinde ENKA Sutopu Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda elde edilen 3 galibiyet, finallerin yolunu açtı. Önceki maçlarında İsveç'i 30-7, Finlandiya'yı ise 33-6 mağlup eden milliler, böylece 4 maçın 3'ünü kazanmış oldu. Almanya galibiyetiyle Milli Takımımızın, Şubat 2026'da Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılması kesinleşti. Kadın Milli Takımı da kısa süre önce finallere katılım hakkı kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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