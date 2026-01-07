Haberler

Survivor şampiyonları sosyal medyada kapıştı

Güncelleme:
Survivor 2026 sezonu sürerken, eski şampiyonlar arasındaki rekabet bu kez sosyal medyada alevlendi. Turabi Çamkıran'ın Adem Kılıçcı ve Ogeday Girişken için kullandığı "çaycımız yaparız" ifadesi gündeme otururken, karşılıklı paylaşımlar Survivor'daki gerilimin yıllar geçse de sona ermediğini ortaya koydu.

  • Turabi Çamkıran, sosyal medyada Atakan'la birlikte Survivor adasını haraca bağlayacaklarını ve Ogeday ile Adem'i çaycıları yapacaklarını ifade etti.
  • Adem Kılıççı, Turabi Çamkıran'ın sözlerine yanıt olarak, onun ülkesine dönüp yüz yüze iletişim kurmasını ve kendini rezil etmemesini söyledi.

TV8'de yayınlanan Survivor 2026 sezonu tüm hızıyla devam ederken, yarışma bu kez adadaki mücadelelerden çok eski şampiyonlar arasındaki söz düellosuyla konuşuluyor. Survivor tarihinin en iddialı isimlerinden Turabi Çamkıran'ın sosyal medyada yaptığı yorumlar tartışma yarattı.

ALL STAR AÇIKLAMASI TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Acun Ilıcalı'nın, ilerleyen dönemde Survivor All Star sezonlarının yeniden gündeme gelebileceğini söylemesi, eski yarışmacıları yeniden konuşulur hale getirdi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada "Hangi şampiyonlar döner?" soruları sorulmaya başlandı.

TURABİ'DEN ADEM VE OGEDAY'A OLAY SÖZLER

Bu tartışmalar sürerken Turabi Çamkıran, bir takipçisinin yaptığı yoruma verdiği cevapla gündeme geldi. Bir kullanıcının, "Tek gelme Avatar'ı da al gel, çok iyi dostsunuz. Daha iyi olacaksınız" şeklindeki yorumu üzerine Turabi'nin verdiği yanıt, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ÇAYCIMIZ YAPARIZ"

Turabi paylaşımında, "Atakan'la gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday'la Adem'i çaycımız yaparız. Acun abi bunu bildiği için ikimizi yan yana koymaz." sözlerine yer verdi.

Turabi'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar bu sözleri şaka olarak değerlendirirken, bazıları ise ifadeleri saygısız ve kışkırtıcı buldu.

ADEM KILIÇÇI'DAN SERT YANIT

Turabi'nin sözlerine Adem Kılıçcı da sessiz kalmadı. Kılıçcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen bir ülkene dön de yüz yüze daha sağlıklı iletişim kurarız. Malum ne yaşadığın belli değil. Ne konuştuğunu ne yazdığını bilmiyorsun. Kendini rezil etme birazını da bana bırak. Hırbolukta turbo çocuk." ifadelerini kullandı.

Kılıççı'nın bu sözleri de sosyal medyada hem eleştirildi hem de beğenildi.

"Allah aşkına git bul onu ve döv. Ülkecek buna ihtiyacımız var. Canlı yayın aç ama unutma." diyen de oldu, "Turbo senin hakkında doğruları söylediği için mi bu kadar zoruna gitti hemen kosa koşa gidip ment atmışsın Senin ne kadar rezil olduğunu nasıl şampiyon olduğunu tüm Türkiye gördü be işsiz güçsüz vasıfsız bademm" diyen de...

