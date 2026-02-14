Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yarışan Onur Alp'in, daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı anlar yeniden gündem oldu.

Performansı ve tartışmalarıyla dikkat çeken Alp'in geçmişte birçok yarışmaya katılması, "Ekranlara yabancı değilmiş" yorumlarını beraberinde getirdi.

Daha önce Kısmetse Olur, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi programlarda boy gösteren Alp, ekranlara alışkın bir yarışmacı olarak değerlendiriliyor.

Onur Alp'in Kim Milyoner Olmak İster'e, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuk yaptığı dönemde katıldığı fark edildi.