Haberler

Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor yarışmacısı Onur Alp'in geçmişte birçok yarışmada boy gösterdiği ortaya çıktı. Bu kez Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı anlar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

  • Onur Alp, Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yarışmaktadır.
  • Onur Alp, daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştır.
  • Onur Alp, Kısmetse Olur ve MasterChef Türkiye gibi programlarda da yer almıştır.

Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yarışan Onur Alp'in, daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı anlar yeniden gündem oldu.

Performansı ve tartışmalarıyla dikkat çeken Alp'in geçmişte birçok yarışmaya katılması, "Ekranlara yabancı değilmiş" yorumlarını beraberinde getirdi.

Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Daha önce Kısmetse Olur, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi programlarda boy gösteren Alp, ekranlara alışkın bir yarışmacı olarak değerlendiriliyor.

Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Onur Alp'in Kim Milyoner Olmak İster'e, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuk yaptığı dönemde katıldığı fark edildi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi