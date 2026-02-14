Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı
Survivor yarışmacısı Onur Alp'in geçmişte birçok yarışmada boy gösterdiği ortaya çıktı. Bu kez Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı anlar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
- Onur Alp, Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yarışmaktadır.
- Onur Alp, daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştır.
- Onur Alp, Kısmetse Olur ve MasterChef Türkiye gibi programlarda da yer almıştır.
Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yarışan Onur Alp'in, daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı anlar yeniden gündem oldu.
Performansı ve tartışmalarıyla dikkat çeken Alp'in geçmişte birçok yarışmaya katılması, "Ekranlara yabancı değilmiş" yorumlarını beraberinde getirdi.
Daha önce Kısmetse Olur, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi programlarda boy gösteren Alp, ekranlara alışkın bir yarışmacı olarak değerlendiriliyor.
Onur Alp'in Kim Milyoner Olmak İster'e, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuk yaptığı dönemde katıldığı fark edildi.