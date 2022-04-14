Sürpriz transfer! Emre Belözoğlu aradığını Galatasaray'da buldu - Haberler

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Sürpriz transfer! Emre Belözoğlu aradığını Galatasaray'da buldu

Spor
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Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, Medipol Başakşehir'le görüşüyor. Avrupa'dan da teklifler alan Diagne'yi Emre Belözoğlu ikna etti.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mbaye Diagne'nin Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı.

BELÖZOĞLU İSTİYOR

Şu an boşta olan futbolcuya İngiltere'nin West Bromwich takımının da teklif yaptığı ortaya çıktı. İngilizler Diagne'yi fırsat transferi olarak görürken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Senegalli forveti çok istediği ifade edildi.

Sürpriz transfer! Emre Belözoğlu aradığını Galatasaray'da buldu

62 MAÇTA 26 GOL ATTI

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 62 karşılaşmada 26 gol atarken 4 de asist yaptı.

Spor

Medipol Başakşehir Fk, Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Haberler

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