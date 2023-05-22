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Hayranları yıkıldı! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

Hayranları yıkıldı! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

Spor Haberleri

1998 doğumlu milli voleybolcu Saliha Şahin, 4 sezondur formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldığını açıkladı. Eczacıbaşı taraftarları ve milli smaçörün hayranları, ayrılık kararıyla büyük üzüntü yaşadı.

Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nde final etabında şampiyonluğu kaybeden Eczacıbaşı Dynavit'te yaprak dökümü başladı. 4 sezondur Tigers formasıyla mücadele eden Saliha Şahin, kulübe veda etti.

Sürpriz karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

"HER SANİYESİNDEN KEYİF ALDIM"

Saliha Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dört yıl boyunca turuncu beyaz formayı giymek bir onurdu ve her saniyesinden keyif aldım! Bu bir veda değil, sonra görüşürüz! Şimdi önümde yeni bir mücadele var. Sizi yakında görmeyi umuyorum! Bir kez kaplan, her zaman kaplandır" ifadelerine yer verdi.

Sürpriz karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

POLONYA YOLCUSU

Genç smaçörün yeni rotası Polonya oluyor. Milli voleybolcu, Chemik Police forması giyecek. Saliha'nın ayrılık kararı Eczacıbaşı taraftarlarını hayli üzdü.

Sürpriz karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

Sürpriz karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları Eczacıbaşı Spor Haberler

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