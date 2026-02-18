Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig'de birçok takımda forma giyen Steven Caulker, Türkiye'ye geri döndü. Konyaspor, Steven Caulker ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil olan Caulker, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
İLHAN PALUT'UN EKİBİNE DAHİL OLDU
Konyaspor'da İngiliz vatandaşı Sierra Leone eski milli takım futbolcusu Steven Caulker, Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil oldu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Steven Caulker'a hoş geldin diyor, görevinde başarılar dileriz" denildi.
100'DEN FAZLA PREMIER LİG MAÇINA ÇIKTI
Futbolculuk kariyerine Tottenham altyapısından başlayan Caulker; kariyerinde Liverpool, Southampton, Cardiff City gibi kulüplerde 100'den fazla Premier Lig maçına çıktı.
TÜRKİYE'DE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
Steven Caulker, Süper Lig'de ise Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Karagümrük formaları giydi. Son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan'da transfer olan Caulker, bu kulüpte hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.