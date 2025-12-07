Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Katar Emiri Al Sani, Dünya Arap Atı Şampiyonası'na katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Doha'da düzenlenen Dünya Arap Atı Şampiyonası'na katıldı. Şara, resmi ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı ile birlikte etkinliğe iştirak etti. Şampiyona, 5 Aralık'ta başlayarak iki gün sürecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha'da düzenlenen Dünya Arap Atı Şampiyonası'na (Supreme) katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte, Doha Forumu 2025'e katılmak üzere Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Dünya Arap Atı Şampiyonası'na iştirak etti.

Safkan Arap atlarıyla yapılan küresel etkinlik "Supreme", 5 Aralık'ta Doha'da başladı. Etkinlik, 2 gün boyunca eski Doha limanında devam edecek.

Uzun yıllar Paris'in ev sahipliği yaptığı şampiyona, ikinci kez (2023 ve 2025) Doha'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Şara, dün akşam Doha Forumu 2025'e katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Bu yıl "Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla düzenlenen Doha Forumu'na, 160 ülkeden 6 bini aşkın kişi ve 471 konuşmacı katılıyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Spor
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
La Liga'da 5-3'lük çılgın derbi

İspanya'da 5-3'lük çılgın derbi
Genç üsteğmen feci şekilde can verdi

Genç üsteğmen feci şekilde can verdi
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek

Yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
La Liga'da 5-3'lük çılgın derbi

İspanya'da 5-3'lük çılgın derbi
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Süper Lig kaynıyor! Çaykur Rizespor da hakem hataları sonrası kazan kaldırdı

Lig kaynıyor! Bir takım daha hakem hataları sonrası kazan kaldırdı
Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti

Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump'ın her an savaş açabileceği ülkenin lideriyle görüştü
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu

Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.