Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Katar Emiri Al Sani, Dünya Arap Atı Şampiyonası'na katıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha'da düzenlenen Dünya Arap Atı Şampiyonası'na (Supreme) katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte, Doha Forumu 2025'e katılmak üzere Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Dünya Arap Atı Şampiyonası'na iştirak etti.

Safkan Arap atlarıyla yapılan küresel etkinlik "Supreme", 5 Aralık'ta Doha'da başladı. Etkinlik, 2 gün boyunca eski Doha limanında devam edecek.

Uzun yıllar Paris'in ev sahipliği yaptığı şampiyona, ikinci kez (2023 ve 2025) Doha'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Şara, dün akşam Doha Forumu 2025'e katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Bu yıl "Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla düzenlenen Doha Forumu'na, 160 ülkeden 6 bini aşkın kişi ve 471 konuşmacı katılıyor.