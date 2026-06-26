Haberler

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Kocaeli'de başladı

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Kocaeli'de başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Kocaeli Başiskele'de başladı. Sporcular çeşitli kategorilerde mücadele ederken, final yarışları pazar günü yapılacak.

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Kocaeli'de start aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2026 yarış takviminde yer alan şampiyonanın 3. ayağı, Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi'nde düzenleniyor.

Sporcular, süpermoto open/3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde sporcular, serbest antrenmanlarda piste çıktı.

Pilotlar, yarın sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için yarışacak.

Organizasyonun 3. ayağı, pazar günü yapılacak final mücadeleleriyle tamamlanacak.

Şampiyonada, Türkiye ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye serileri kapsamında 13 sporcu da yarışıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı

Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan usta en ağır ceza
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı